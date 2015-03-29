Spectacle Biblio danse

13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un événement qui donne envie de se plonger dans les livres !

À l’occasion de La Quinzaine du Livre Jeunesse, du 22 au 29 mars 2025, la médiathèque se plie en quatre pour le public scolaire et le grand public ! Animations, ateliers, bourse aux livres et des spectacles.

À l’occasion de La Quinzaine du Livre Jeunesse, du 22 au 29 mars 2025, la médiathèque se plie en quatre. Des animations, des ateliers, une bourse aux livres et des spectacles destinés au grand public viennent ponctuer La Quinzaine les 28 et 29 mars !

Biblio danse avec la Cie Interligne

dimanche 29 mars à 15h

Deux danseuses tout-terrain prennent possession des espaces et vous entraînent dans un périple mouvementé où les livres et les mots sont le point de départ d’une série de fantaisies chorégraphiques. Le public tient le rôle de chef d’orchestre. A moins qu’il se laisse lui aussi tenter par quelques pas de danse…

Public familial (à partir de 6 ans) Gratuit Jauge limitée Résa Festik .

13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 23 32 mediathequelacanopee@azaylerideau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event that makes you want to dive into books!

For La Quinzaine du Livre Jeunesse, from March 22 to 29, 2025, the media library is going all out for schools and the general public! Activities, workshops, book fairs and shows.

L’événement Spectacle Biblio danse Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme