Spectacle Bibliotron à la Tour des Villains

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Tout public

Par la compagnie Babelfish

Deux scientifiques, Hervé Dubois et Michel Dupuis ou sûrement des amateurs tentent de démontrer que le BibliOtron fonctionne. Il s’agit d’une étrange machine qui tente de donner vie à des personnages racontés dans les livres. À l’image des bouquins et autres prospectus qui traversent le BibliOtron, les marionnettes qui en ressortent sont entièrement constituées de morceaux de livres découpés, morcelés et reconstitués. Alors que l’expérience commence, des créatures émergent de la machine et deviennent problématiques. Un spectacle qui allie humour et littérature. .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Bibliotron à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-02-25 par Antenne du Pays de Langres