Spectacle Bibliotron, Médiathèque-Ludothèque La Parenthèse de Ingré, Ingré

Informations pratiques

Spectacle Bibliotron Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque-Ludothèque La Parenthèse de Ingré Loiret

70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Spectacle Jeune Public de marionnettes et livres découpés. Thème de la science et des scientifiques, romans et contes classiques de la littérature jeune public.

Médiathèque-Ludothèque La Parenthèse de Ingré 31 bis, route d’Orléans, Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.22.85.13 https://bibliotheque.ingre.fr/ Nouvelle construction, médiathèque avec ludothèque incluse dans les espaces publics Parkings, transport en commun, piste cyclable

Biblis en folie 2026

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