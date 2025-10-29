Spectacle : Biciman Centre social Rosa Parks Paris

Un coursier du nom de BICIMAN livre dans la grande ville avec son vélo-cargo. Pédaler, c’est sa passion ; et son engin, son plus grand compagnon. Jour après jour, ils sillonnent les artères citadines à un rythme effréné, transportant des cargaisons en tout genre pour une plateforme de livraison. À l’image d’un monde hystérique, décadent et à bout de souffle, notre héros se fatigue. Victime de ce système du moindre effort auquel il participe malgré lui, il se débat avec hargne et ironie, pour survivre dans un monde qui va trop vite… Une douce satire de notre société qui pédale droit dans le mur.

TOUT PUBLIC – TOUT TERRAIN – TOUT À VELO

Le mercredi 29 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Dans le cadre de la rue aux enfants du Centre Social Rosa Parks – 219 Boulevard Macdonald Paris 19e, France

Centre social Rosa Parks 219 Boulevard Macdonald 75019 Rue Aux EnfantsParis

https://www.piecesaemporter.com +33613598348 piecesaemporter@gmail.com