Spectacle Bienvenue à Noël Fessenheim

Spectacle Bienvenue à Noël

6 rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

La compagnie le Vent en poupe présente son nouveau spectacle. Les artistes se font un plaisir d’habiller l’arbre de Noël de leurs souvenirs et partagent avec le public des traditions de différents terroirs !

Chansons, contes, musiques traditionnelles jalonnent le Concert Spectacle et donne l’occasion aux spectateurs de chanter en chœur et d’entrer en interaction ludique avec l’équipe artistique.

Ce spectacle drôle, touchant et empreint des valeurs de partage, de tolérance et de fraternité enchantera petits et grands, perpétuant ainsi la magie de Noël, dans une joie communicative. Buvette avant et après le spectacle. .

6 rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02

