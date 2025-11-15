Spectacle Bienvenue sur la Terre Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Spectacle Bienvenue sur la Terre

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15 16:20:00

Date(s) :

2025-11-15

Laissez-vous emporter par ce spectacle vibrant de la compagnie les Ptits Bidous, mêlant conte, théâtre et musique, qui invite petits et grands à redécouvrir la beauté, la magie et la fragilité d’une planète unique et merveilleuse la Terre.

.Vous ne connaissez pas encore Bouillotte ? Venez donc le rencontrer dans ce conte musical tout public. Nos deux conteurs vous raconteront les aventures initiatiques de ce petit garçon un peu bougon qui s’ennuie et tourne en rond. Sa rencontre avec Tabadra, une extra-terrestre tombée du ciel, va changer sa vie.

Dans le cadre de la programmation Célébrons le vivant dans les médiathèques de Metz.

Dès 4 ans, réservation conseillée.

English :

Let yourself be carried away by this vibrant show from the Ptits Bidous company, combining storytelling, theater and music, inviting young and old to rediscover the beauty, magic and fragility of a unique and marvelous planet: Earth.

don’t know Bouillotte yet? Come and meet him in this musical tale for all ages. Our two storytellers will recount the initiatory adventures of this bored little boy who’s always going round in circles. His encounter with Tabadra, an alien who has fallen from the sky, will change his life.

As part of the Célébrons le vivant program in Metz media libraries.

Ages 4 and up, booking recommended.

German :

Lassen Sie sich von dieser vibrierenden Aufführung der Theatergruppe Les Ptits Bidous mitreißen, die Märchen, Theater und Musik miteinander verbindet und Groß und Klein dazu einlädt, die Schönheit, den Zauber und die Zerbrechlichkeit eines einzigartigen und wunderbaren Planeten wiederzuentdecken: der Erde.

sie kennen Bouillotte noch nicht? Dann lernen Sie ihn in diesem musikalischen Märchen für alle kennen. Unsere beiden Erzähler berichten Ihnen von den Initiationsabenteuern dieses kleinen, etwas mürrischen Jungen, der sich langweilt und im Kreis dreht. Die Begegnung mit Tabadra, einem vom Himmel gefallenen Außerirdischen, wird sein Leben verändern.

Im Rahmen des Programms Célébrons le vivant in den Mediatheken von Metz.

Ab 4 Jahren, Reservierung empfohlen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da questo vibrante spettacolo della compagnia Les Ptits Bidous, che unisce narrazione, teatro e musica, invitando grandi e piccini a riscoprire la bellezza, la magia e la fragilità di un pianeta unico e meraviglioso: la Terra.

non conoscete ancora Bouillotte? Venite a conoscerlo in questo racconto musicale per tutte le età. I nostri due narratori vi racconteranno le avventure di questo ragazzino un po’ brontolone che si annoia e gira in tondo. L’incontro con Tabadra, un alieno caduto dal cielo, cambierà la sua vita.

Nell’ambito del programma Célébrons le vivant nelle mediateche di Metz.

A partire dai 4 anni, prenotazione consigliata.

Espanol :

Déjese llevar por este vibrante espectáculo de la compañía Les Ptits Bidous, que combina narración, teatro y música, invitando a grandes y pequeños a redescubrir la belleza, la magia y la fragilidad de un planeta único y maravilloso: la Tierra.

¿Aún no conoce a Bouillotte? Venga a conocerlo en este cuento musical para todas las edades. Nuestros dos cuentacuentos le contarán las aventuras de este niño un poco gruñón, aburrido y que no para de dar vueltas. Su encuentro con Tabadra, una extraterrestre caída del cielo, cambiará su vida.

En el marco del programa Célébrons le vivant en las mediatecas de Metz.

A partir de 4 años, se recomienda reservar.

L’événement Spectacle Bienvenue sur la Terre Metz a été mis à jour le 2025-10-30 par AGENCE INSPIRE METZ