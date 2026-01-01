Spectacle Big S En vérité Metz
Spectacle Big S En vérité Metz vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Big S En vérité
Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Crocos, DM foireux et amour consommable… Entre confidences, vannes et vérités qui piquent, Big S explore les relations, les réseaux et la masculinité d’aujourd’hui. Un spectacle qui fait rire fort… et envoie valdinguer les clichés.Tout public
Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Crocos, screwed-up DMs and consumable love? Between confidences, jokes and stinging truths, Big S explores relationships, networks and masculinity today. A show that makes you laugh out loud? and sends clichés flying.
