Spectacle Big S En vérité

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : 2026-01-23

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Crocos, DM foireux et amour consommable… Entre confidences, vannes et vérités qui piquent, Big S explore les relations, les réseaux et la masculinité d’aujourd’hui. Un spectacle qui fait rire fort… et envoie valdinguer les clichés.Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Crocos, screwed-up DMs and consumable love? Between confidences, jokes and stinging truths, Big S explores relationships, networks and masculinity today. A show that makes you laugh out loud? and sends clichés flying.

