Spectacle Bigouden Light

Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26 19:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Le spectacle Bigouden Light est un spectacle nocturne de rue tout public, inspiré par la vie des femmes de Bretagne, avec des chorégraphies dans des costumes lumineux, et se déroule en sept tableaux.

Organisé par la mairie, l’union des commerçants et le comité d’animation .

Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

English : Spectacle Bigouden Light

L’événement Spectacle Bigouden Light Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden