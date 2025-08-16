Spectacle « Biographies » Cie EaEo Dans le cadre du Festival Circonova Salle Arvest Pleyben

Spectacle « Biographies » Cie EaEo Dans le cadre du Festival Circonova

Spectacle « Biographies » Cie EaEo Dans le cadre du Festival Circonova

Salle Arvest Pleyben

Début : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

« Biographies » est une pièce pour une jongleuse et un rappeur, dans laquelle le public est invité dans l’intimité de la jongleuse sur scène et peut entendre ses pensées. Elle jongle au rythme de ses réflexions, qui sont déclamées pour le public par un rappeur. Elle suit le flot et le flow de ses pensées, parfois précises, parfois abstraites. Le jonglage s’en fait l’écho, les lancers sont calés mot à mot, et les figures se lient aux paroles tantôt de manière illustrative tantôt de manière plus abstraite.

Tout public Billetterie en ligne et au Théâtre de Cornouaille tarif unique = 10€ .

Salle Arvest 15 Rue de l'Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne

