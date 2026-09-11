Spectacle – Biographies Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle – Biographies

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-13 21:00:00

Date(s) :

2027-04-13 2027-04-14

Confidences intimes

La concentration est extrême pour la jongleuse Neta Oren et ses balles pendant que Pierre Laloge, rappeur, nous dévoile au fur à mesure de la représentation son état mental. À quoi pense-t-elle si ce n’est l’angoisse de laisser tomber une balle, de montrer sa fragilité au public ? Tout en rimes et punchlines, il va nous faire entendre ce qui la traverse et s’en le faire porte-parole, au rythme du jonglage. Un dialogue captivant et plein d’imagination pour mettre en lumière une relation si singulière. Bluffant

Conseillé à partir de 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Spectacle – Biographies Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme