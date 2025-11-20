Spectacle Biôwa Guérande

Spectacle Biôwa Guérande jeudi 20 novembre 2025.

Spectacle Biôwa

2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

2025-11-20

Fruit d’une collaboration entre le Bénin International Musical (BIM) et le dessinateur de BD Fabien Toulmé, Biôwa explore le Bénin contemporain et ancestral, mettant en lumière la richesse spirituelle du vodun. Tout destine le jeune Ayédou à devenir le prêtre vaudou de son village comme le veut la tradition familiale. Mais Ayédou a d’autres inspirations: il veut aller à la grande ville et devenir chanteur. Quelle sera son Biôwa, sa destinée? Sur scène, musique, dessin, dessins animés nous plongent le Bénin d’aujourd’hui entre modernité et tradition. Les artistes du BIM signent la bande originale de ce spectacle musical où se mêlent savamment chants célestes, ambiances du marché Dantokpa et riffs de guitare hypnotique des clucs branchés de Cotonou. .

