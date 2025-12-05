SPECTACLE « Biôwa, La destiné » avec le groupe BIM (Bénin International Musical) Route d’Héric Nort-sur-Erdre

SPECTACLE « Biôwa, La destiné » avec le groupe BIM (Bénin International Musical)

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Cette création est née de la rencontre entre les musiciens béninois du BIM et Fabien Toulmé, auteur de bandes dessinées. Conçu entre le Bénin et la France, nous sommes plongés au coeur de la tradition vaudou. Ce spectacle musical nous invite à un voyage dans le Bénin contemporain, à la fois terre de traditions séculaires et résolument ancrée dans la modernité. C’est entre musique live et bande dessinée que nous suivons le jeune Ayédou, qui rêve de devenir musicien mais que la tradition appelle à devenir prêtre vaudou.

Spectacle programmé en partenariat avec Mixt, terrain d’arts en Loire-Atlantique

Tout public (à partir de 6 ans)

Durée 1h

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

