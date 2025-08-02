Spectacle « Bis Repetita » Rodez

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Théâtre spectacle « Bis Repetita », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 3 février 2026 à 20:30.

Il était une fois, une petite fille de village…

Le conte Le petit chaperon rouge nous accompagne depuis fort longtemps. Avant même de porter un chaperon, il existait déjà. Dans notre spectacle, il se retrouve embarqué dans une boucle de musique contemporaine. La mélodie tord le conte qui se répète, se transforme et s’épure jusqu’à en extraire sa substantifique moelle. A partir d’ici, la liberté revient, de nouvelles versions peuvent naître et alors d’autres destins se dessinent pour cette petite fille millénaire.

Bis Repetita propose une autre lecture du conte pour aborder le passage de l’enfance à l’adolescence, l’entrée en sexualité et le consentement. C’est un spectacle qui parle des femmes, de leurs désirs, et de l’hostilité de la société à leur égard. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: « Bis Repetita » show, at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday February 3, 2026 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « Bis Repetita » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 3. Februar 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Bis Repetita », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 3 febbraio 2026 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « Bis Repetita », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 3 de febrero de 2026 a las 20:30 h.

