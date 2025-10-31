Spectacle « Bis repetita » Villefranche-de-Rouergue

Spectacle « Bis repetita »

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Restitution publique du stage théâtre jeunes suivi du spectacle.

Bis Repetita propose une autre lecture du conte du Petit Chaperon Rouge pour aborder le passage de l’enfance à l’adolescence, la question de la sexualité et du consentement.

Tout public à partir de 13 ans.

A Villefranche de Rouergue, lieu à définir. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 61 78 31

English :

Public presentation of the young people’s theater workshop, followed by the show.

German :

Öffentliche Aufführung des Theaterpraktikums für Jugendliche, gefolgt von einer Aufführung.

Italiano :

Feedback pubblico del corso di teatro giovanile, seguito da uno spettacolo.

Espanol :

Comentarios del público del curso de teatro para jóvenes, seguidos de una representación.

