Spectacle « Bis repetita » Villefranche-de-Rouergue
Spectacle « Bis repetita » Villefranche-de-Rouergue vendredi 31 octobre 2025.
Spectacle « Bis repetita »
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Restitution publique du stage théâtre jeunes suivi du spectacle.
Bis Repetita propose une autre lecture du conte du Petit Chaperon Rouge pour aborder le passage de l’enfance à l’adolescence, la question de la sexualité et du consentement.
Tout public à partir de 13 ans.
A Villefranche de Rouergue, lieu à définir. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 61 78 31
English :
Public presentation of the young people’s theater workshop, followed by the show.
German :
Öffentliche Aufführung des Theaterpraktikums für Jugendliche, gefolgt von einer Aufführung.
Italiano :
Feedback pubblico del corso di teatro giovanile, seguito da uno spettacolo.
Espanol :
Comentarios del público del curso de teatro para jóvenes, seguidos de una representación.
