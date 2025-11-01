Spectacle Black Sparrow La Rochelle

Spectacle Black Sparrow La Rochelle samedi 1 novembre 2025.

Spectacle Black Sparrow

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Black Sparow est le légendaire capitaine du navire le plus rapide des mers et des airs. Pour donner suite à un désaccord avec la sorcière Calypso, il est envoyé sur terre afin de rompre sa malédiction. Il devra accomplir plusieurs missions difficiles.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

Black Sparow is the legendary captain of the fastest ship in the sea and air. Following a disagreement with the witch Calypso, he is sent to earth to break her curse. He will have to accomplish several difficult missions.

German :

Black Sparow ist der legendäre Kapitän des schnellsten Schiffes der Meere und der Lüfte. Wegen einer Meinungsverschiedenheit mit der Zauberin Calypso wird er auf die Erde geschickt, um ihren Fluch zu brechen. Dabei muss er mehrere schwierige Missionen erfüllen.

Italiano :

Black Sparow è il leggendario capitano della nave più veloce del mare e dell’aria. In seguito a un disaccordo con la maga Calipso, viene inviato sulla terra per spezzare la sua maledizione. Dovrà portare a termine diverse missioni difficili.

Espanol :

Black Sparow es el legendario capitán del barco más rápido del mar y del aire. Tras un desacuerdo con la hechicera Calipso, es enviado a la Tierra para romper su maldición. Tendrá que llevar a cabo varias misiones difíciles.

L’événement Spectacle Black Sparrow La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-17 par La Rochelle Tourisme