Spectacle | Blaise à la Maison de Jules Verne Amiens

Blaise à la Maison de Jules Verne

À l’occasion d’une démonstration exceptionnelle, le Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens investit la Maison de Jules Verne avec ses célèbres marionnettes.

Tchio Blaise, figure incontournable du patrimoine amiénois, et ses joyeux compères viendront animer des saynètes pleines d’humour et de malice, sous le regard complice d’une marionnette un peu particulière Jules Verne lui-même !

Un rendez-vous vivant, drôle et poétique, qui mêle tradition populaire et hommage au grand écrivain amiénois.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75

English :

Blaise at the House of Jules Verne

The Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens brings its famous puppets to the Maison de Jules Verne for an exceptional demonstration.

Tchio Blaise, a key figure in the heritage of Amiens, and his merry men will animate playlets full of humor and mischief, under the watchful eye of a rather special puppet: Jules Verne himself!

A lively, funny and poetic event, combining popular tradition with a tribute to the great Amiens writer.

Reservations required, subject to availability.

German :

Blaise im Jules-Verne-Haus

Anlässlich einer außergewöhnlichen Vorführung besetzt das Théâtre de Chés Cabotans aus Amiens das Maison de Jules Verne mit seinen berühmten Marionetten.

Tchio Blaise, eine unumgängliche Figur des Kulturerbes von Amiens, und seine fröhlichen Gefährten werden Sketche voller Humor und Bosheit zum Leben erwecken, unter dem komplizenhaften Blick einer etwas ungewöhnlichen Marionette: Jules Verne selbst!

Ein lebendiges, lustiges und poetisches Treffen, das volkstümliche Traditionen mit einer Hommage an den großen Schriftsteller aus Amiens verbindet.

Mit Reservierung im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Blaise alla casa di Jules Verne

Per una dimostrazione eccezionale, il Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens si impossessa della Maison de Jules Verne con le sue famose marionette.

Tchio Blaise, figura chiave del patrimonio di Amiens, e i suoi allegri uomini daranno vita a scenette piene di umorismo e malizia, sotto l’occhio vigile di un burattino piuttosto speciale: Jules Verne in persona!

Uno spettacolo vivace, divertente e poetico che unisce la tradizione popolare a un omaggio al grande scrittore di Amiens.

I biglietti devono essere prenotati in anticipo, in base alla disponibilità.

Espanol :

Blaise en la Casa de Julio Verne

Para una demostración excepcional, el Théâtre de Chés Cabotans d’Amiens toma la Maison de Jules Verne con sus famosas marionetas.

Tchio Blaise, figura clave del patrimonio de Amiens, y sus alegres hombres darán vida a sketches llenos de humor y picardía, bajo la atenta mirada de una marioneta muy especial: ¡el mismísimo Julio Verne!

Un espectáculo vivo, divertido y poético que combina la tradición popular con un homenaje al gran escritor de Amiens.

Las entradas deben reservarse con antelación y están sujetas a disponibilidad.

