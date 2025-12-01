Spectacle Blanc Manteau Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Spectacle Blanc Manteau

Écureuil n’a jamais vu l’hiver d’habitude, il dort ! Cette fois, avec Hérisson et Ours, il veut rester éveillé pour voir tomber la neige. Ensemble, ils partent à la recherche des premiers flocons. Comment les reconnaître quand on ne les a jamais vus?

English :

Squirrel has never seen winter: he usually sleeps! This time, with Hedgehog and Bear, he wants to stay awake to see the snow fall. Together, they set off in search of the first snowflakes. But how can they recognize them when they’ve never seen them before?

German :

Eichhörnchen hat noch nie einen Winter gesehen: Normalerweise schläft es! Diesmal will es zusammen mit Igel und Bär wach bleiben, um den Schnee fallen zu sehen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den ersten Schneeflocken. Wie kann man sie erkennen, wenn man sie noch nie gesehen hat?

Italiano :

Lo scoiattolo non ha mai visto l’inverno: di solito dorme! Questa volta, con Riccio e Orso, vuole rimanere sveglio per vedere la neve cadere. Insieme, partono alla ricerca dei primi fiocchi di neve. Ma come possono riconoscerli se non li hanno mai visti prima?

Espanol :

Ardilla nunca ha visto el invierno: ¡suele dormir! Esta vez, con Erizo y Oso, quiere permanecer despierto para ver caer la nieve. Juntos, salen en busca de los primeros copos de nieve. Pero, ¿cómo van a reconocerlos si nunca los han visto?

