Spectacle Blanche et Denis Romans-sur-Isère
Spectacle Blanche et Denis Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.
Spectacle Blanche et Denis
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 16:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Il y a deux personnes, une homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents.
Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle. Spectacle tout public.
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
There are two people, a man and a woman, two long-time friends of different ages.
They propose the danced cartography of a fraternal story. Show for all audiences.
German :
Es gibt zwei Personen, einen Mann und eine Frau, zwei langjährige Freunde unterschiedlichen Alters.
Sie präsentieren die getanzte Kartografie einer brüderlichen Geschichte. Aufführung für alle Zuschauer.
Italiano :
Ci sono due persone, un uomo e una donna, due amici di lunga data di età diverse.
Offrono una cartografia danzata di una storia fraterna. Spettacolo per tutti i pubblici.
Espanol :
Son dos personas, un hombre y una mujer, dos amigos de toda la vida y de edades diferentes.
Ofrecen una cartografía bailada de una historia fraternal. Espectáculo para todos los públicos.
