Spectacle Blanche et Denis Romans-sur-Isère

Spectacle Blanche et Denis Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.

Spectacle Blanche et Denis

rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Il y a deux personnes, une homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents.

Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle. Spectacle tout public.

rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

English :

There are two people, a man and a woman, two long-time friends of different ages.

They propose the danced cartography of a fraternal story. Show for all audiences.

German :

Es gibt zwei Personen, einen Mann und eine Frau, zwei langjährige Freunde unterschiedlichen Alters.

Sie präsentieren die getanzte Kartografie einer brüderlichen Geschichte. Aufführung für alle Zuschauer.

Italiano :

Ci sono due persone, un uomo e una donna, due amici di lunga data di età diverse.

Offrono una cartografia danzata di una storia fraterna. Spettacolo per tutti i pubblici.

Espanol :

Son dos personas, un hombre y una mujer, dos amigos de toda la vida y de edades diferentes.

Ofrecen una cartografía bailada de una historia fraternal. Espectáculo para todos los públicos.

