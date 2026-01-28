SPECTACLE BLANCHE NEIGE RÈGLE SES CONTES SALLE DES FÊTES Grenade

SPECTACLE BLANCHE NEIGE RÈGLE SES CONTES

La Mairie de Grenade vous propose un spectacle pour petits et grands à partir de 10 ans, Blanche neige règle ses contes !

Anne-Gaëlle Duvochel nous fait partager cinq de ses OCNI ( Objets Contés Non Identifiés ). Du haut de ses 191 cm, elle subvertit les histoires par ses calembours perfides pour s’attaquer, en Blanche Neige personnifiée, au sexisme dans les contes de fées. Non sans avoir d’abord réclamé d’être reconnue en tant que conteuse AOC grâce à l’adoption de tous les tics et les trucs de la profession de conteuse. Du conte ? Du clown ? Du sketch ? Une performance, c’est sûr ! Tout public à partir de 10 ans. Rendez-vous à 20h30 à la Salle des Fêtes. Programmation municipale. GRATUIT. 0 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

English :

The Mairie de Grenade offers a show for children and adults aged 10 and over, Snow White Rules Her Tales !

