SPECTACLE BLANDINE LEHOUT Argelès-sur-Mer

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
One Woman Show
Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite. Ce qu’elle défend sur scène, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène,…
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
One Woman Show
Blandine is the kind of pal you’d like to have in your gang… As a young mother, she’s proud of the image of the imperfect woman. What she defends on stage is life, the real thing, with no filters, no retouching. Seeing Blandine on stage,…
One Woman Show
Blandine ist so etwas wie ein Kumpel, den man gerne in seiner Clique hätte… Als junge Mutter beansprucht sie das Bild der unvollkommenen Frau für sich. Was sie auf der Bühne verteidigt, ist das Leben, das wahre Leben, ohne Filter, ohne Retusche. Blandine auf der Bühne zu sehen,…
Spettacolo per una sola donna
Blandine è il tipo di amica che vorresti avere nel tuo gruppo… È una giovane mamma e afferma di essere una donna imperfetta. Quello che difende sul palco è la vita, quella vera, senza filtri, senza ritocchi. Vedendo Blandine sul palco,…
One Woman Show
Blandine es el tipo de amiga que te gustaría tener en tu pandilla… Es una joven madre y se declara una mujer imperfecta. Lo que defiende en el escenario es la vida, la de verdad, sin filtros, sin retoques. Al ver a Blandine en el escenario,…
