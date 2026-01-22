Spectacle Blandine Lehout La vie de ta mère Quai Louis Prunier La Rochelle

Spectacle Blandine Lehout La vie de ta mère

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Placement libre

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.

English : Show Blandine Lehout La vie de ta mère

Blandine is the kind of friend you’d like to have in your gang? As a young mother, she’s proud of the image of the imperfect woman.

