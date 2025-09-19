SPECTACLE BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MÈRE Sérignan

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Début : 2026-02-07

Blandine assume l’imperfection avec humour un spectacle sans filtre, entre autodérision, cynisme léger et punchlines qui font rire et libèrent.

Blandine, c’est la copine idéale qu’on rêverait d’avoir dans son cercle. Jeune maman, elle assume fièrement l’image d’une femme imparfaite. Sur scène, elle défend la vraie vie, brute et authentique, sans filtres ni artifices. Assister à son spectacle, c’est comme partager une soirée dans le salon d’une amie qui attire l’attention, certes, mais avec laquelle on passe toujours les meilleurs moments (et non, ce pitch n’a pas été rédigé par hasard).

Elle explore avec humour sa vie de couple et les défis de la parentalité, évoque les enfants pas très beaux, le deuil de l’ancienne vie, les envies de meurtre envers les donneurs de leçons ou son propre conjoint, son rapport à la nourriture et à ce fameux double menton…

En somme, Blandine propose un one-woman-show libérateur, plein d’autodérision, teinté d’un cynisme savoureux et ponctué de répliques qui font mouche.

Payant Réservation obligatoire .

English :

Blandine embraces imperfection with humor: an unfiltered show of self-mockery, light-hearted cynicism and laugh-out-loud punchlines.

German :

Blandine nimmt die Unvollkommenheit mit Humor: eine Show ohne Filter, zwischen Selbstironie, leichtem Zynismus und Punchlines, die zum Lachen bringen und befreien.

Italiano :

Blandine abbraccia l’imperfezione con senso dell’umorismo: uno spettacolo senza filtri di autoironia, cinismo spensierato e battute da sbellicarsi dalle risate.

Espanol :

Blandine abraza la imperfección con sentido del humor: un espectáculo sin filtros de autoburla, cinismo desenfadado y chistes a carcajadas.

