Spectacle Blaz an douar Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle Blaz an douar

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La nouvelle création d’Ar Vro Bagan retrace l’histoire de l’agriculture en Bretagne, à partir de l’exemple léonard, depuis la dernière guerre mondiale jusqu’à nos jours. Elle se veut tout d’abord un hommage aux Paysans, ces travailleurs de la terre, qui par leur audace, pugnacité, ténacité, motivation, ont sur moderniser et développer l’agriculture et l’élevage en Bretagne. Mais cette pièce abordera aussi les sujets sensibles de l’environnement et du modèle agro-alimentaire productiviste.

Pièce en langue bretonne, avec des passages en français. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

