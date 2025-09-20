Spectacle « Bleu en paysage » Salle des fêtes Arrien-en-Bethmale

Gratuit.

Spectacle de danses traditionnelles et contemporaines

Avec La Bethmalaise & la Compagnie La Zampa

Une rencontre entre mémoire et mouvement, enracinement et création.

Salle des fêtes 09800 Arrien en Bethmale Arrien-en-Bethmale 09800 Les Bordes-sur-Lez Ariège Occitanie https://lazampa.net Village de montagne Parking

© La zampa