Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine Eygliers

Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine Eygliers mardi 19 août 2025.

Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 15:45:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

Deux femmes grenouilles explorent l’univers de la salle de bain. Elles plongent dans leur grande baignoire ambulante, véritable boîte à malice aquatique. ☺

.

plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English : Show Bloop, Bulles…et Pop ! Scapulo&barbotine Company

Two female frogs explore the world of the bathroom. They dive into their large walking bathtub, a veritable box of aquatic mischief. ☺

German :

Zwei Froschfrauen erkunden die Welt des Badezimmers. Sie tauchen in ihre große, wandelnde Badewanne ein, die eine wahre Wassertrickkiste ist. ?

Italiano :

Due rane femmine esplorano il mondo del bagno. Si tuffano nella loro grande vasca da bagno itinerante, un vero e proprio scrigno di malizie acquatiche?

Espanol :

Dos ranas exploran el mundo del baño. Se sumergen en su gran bañera de viaje, una auténtica caja de travesuras acuáticas..

L’événement Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine Eygliers a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras