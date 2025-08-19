Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine Eygliers
Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine Eygliers mardi 19 août 2025.
Spectacle Bloop, Bulles…et Pop ! Cie Scapulo&barbotine
plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes
Début : Mardi 2025-08-19 15:45:00
fin : 2025-08-19
2025-08-19
Deux femmes grenouilles explorent l’univers de la salle de bain. Elles plongent dans leur grande baignoire ambulante, véritable boîte à malice aquatique. ☺
plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English : Show Bloop, Bulles…et Pop ! Scapulo&barbotine Company
Two female frogs explore the world of the bathroom. They dive into their large walking bathtub, a veritable box of aquatic mischief. ☺
German :
Zwei Froschfrauen erkunden die Welt des Badezimmers. Sie tauchen in ihre große, wandelnde Badewanne ein, die eine wahre Wassertrickkiste ist. ?
Italiano :
Due rane femmine esplorano il mondo del bagno. Si tuffano nella loro grande vasca da bagno itinerante, un vero e proprio scrigno di malizie acquatiche?
Espanol :
Dos ranas exploran el mundo del baño. Se sumergen en su gran bañera de viaje, una auténtica caja de travesuras acuáticas..
