Spectacle Blues Brothers Comedy Théâtre Le Normandy Le Havre

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Adapté du célèbre film Les Blues Brothers , découvrez Blues Brothers Comedy , un spectacle musical à l’américaine et basculez dans les 80’s ! Il ne s’agit pas là simplement d’un tribute, mais d’un véritable show !

Sur scène, vous découvrirez un véritable orchestre, composé de sept musiciens, et trois chanteurs qui interpréteront en Live les plus gros tubes de ce film.

Vous assisterez aux péripéties de Jack et Elwood, deux frères un peu, filous, mais au grand cœur, qui se lanceront dans de folles aventures pour sauver un orphelinat au rythme du Blues et de la musique Soul.

Retrouvez sur scène tout l’univers du film entièrement recréé !

En costumes noirs, lunettes noires, cravates noires et chapeaux noirs, Jack et Elwood vous embarqueront dans une course contre la montre car ils sont en mission pour le Seigneur.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

