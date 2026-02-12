Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci Salle polyvalente Artix
Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci Salle polyvalente Artix samedi 21 février 2026.
Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Par le duo Les Jumeaux qui racontent leur double vie dans un show rafraîchissant qui file à 100 à l’heure. Un spectacle familial sur la famille pour la famille ! .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci
L’événement Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci Artix a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Coeur de Béarn