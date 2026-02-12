Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci Salle polyvalente Artix

Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Par le duo Les Jumeaux qui racontent leur double vie dans un show rafraîchissant qui file à 100 à l’heure. Un spectacle familial sur la famille pour la famille ! .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci

L’événement Spectacle Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci Artix a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Coeur de Béarn