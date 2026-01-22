Spectacle Bonjour l’ambiance La Comédie de Metz Metz

Spectacle Bonjour l’ambiance

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Dimanche Samedi 2026-04-09 17:30:00

fin : 2026-04-12 18:45:00

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Dans les années 90, Nicolas est collégien. 30 ans plus tard, nostalgique, il organise une grande soirée de retrouvailles avec ses anciens copains de 4eB retrouvés sur Facebook.

Tout est prêt le guacamole, le ti’punch, et une flopée de souvenirs… Évidemment rien ne va se passer comme prévu !

Dès la première arrivée, c’est le chaos l’un des invités n’est autre qu’un braqueur en cavale.

La fête vire à la prise d’otages mais les otages sont encore plus barrés que le gangster lui-même. Dans cette nouvelle comédie écrite par les auteurs de L’aristo du cœur et surprise: partie! , tout dérape.

Les ingrédients sont tous réunis pour le meilleur et pour le rire bonjour l’ambiance !

Auteur Régis Van Houtte & Sébastien BonnetTout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz

English :

In the 90s, Nicolas was a schoolboy. 30 years later, nostalgic, he organizes a big reunion party with his old Facebook friends from 4eB.

Everything’s ready: guacamole, ti’punch and lots of memories? Of course, nothing goes according to plan!

As soon as they arrive, chaos ensues: one of the guests is none other than a bank robber on the run.

The party turns into a hostage situation, but the hostages are even crazier than the gangster himself. In this new comedy from the authors of L’aristo du c?ur and surprise: partie! , everything goes haywire.

The ingredients are all there for a good laugh and a great atmosphere!

Author: Régis Van Houtte & Sébastien Bonnet

