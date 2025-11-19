Spectacle Booder Beauvais

Spectacle Booder

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

2025-11-19 20:00:00

Après 3 années de tournée dans toute la France, 800 représentations et plus de 900 000 spectateurs, BOODER IS BACK s’est terminé au Dôme de Paris le 8 juin 2024. Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école BOODER AH! L’ÉCOLE .

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants.

Tout y passe ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

