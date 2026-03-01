Spectacle Bookiwi Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Spectacle Bookiwi

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 11:35:00

Date(s) :

2026-03-28

Semaine de la petite enfance 2026 Spectacle Bookiwi

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Dans le cadre du Festival Petite enfance du Département de L’Eure,

BOOKIWI , duo burlesque et poétique Spectacle Petite enfance

Durée 34 mn

Pour les 18 mois à 4 ans

Gratuit Réservation obligatoire au 02 32 42 51 39

Avant l’histoire, un livre est déjà une aventure de sons, d’odeurs et d’images. Bookiwi joue avec les livres et les mots. Deux comédiennes invitent les tout-petits dans un univers ludique et poétique, riche d’émotions et de sensations.

Une création de la Compagnie La Cerise sur le Mot .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Bookiwi

Semaine de la petite enfance 2026: Bookiwi show

L’événement Spectacle Bookiwi Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville