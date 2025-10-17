Spectacle borderless

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 20:50:00

Date(s) :

2026-03-31

Borderless, cirque et danse s’unissent pour questionner les frontières et jouer avec les clichés culturels.

Entre cirque et danse, Borderless détourne les clichés entre Mexique et États-Unis. Inspiré de la Lucha Libre, le duo questionne avec humour et énergie nos frontières visibles et invisibles. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Borderless, circus and dance join forces to question borders and play with cultural clichés.

German :

Borderless, Zirkus und Tanz vereinen sich, um Grenzen zu hinterfragen und mit kulturellen Klischees zu spielen.

Italiano :

Borderless, circo e danza si uniscono per mettere in discussione i confini e giocare con i cliché culturali.

Espanol :

Borderless, circo y danza se unen para cuestionar las fronteras y jugar con los tópicos culturales.

L’événement Spectacle borderless Thann a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay