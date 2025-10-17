Spectacle borderless Thann
Spectacle borderless Thann mardi 31 mars 2026.
Spectacle borderless
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31 20:00:00
fin : 2026-03-31 20:50:00
Date(s) :
2026-03-31
Borderless, cirque et danse s’unissent pour questionner les frontières et jouer avec les clichés culturels.
Entre cirque et danse, Borderless détourne les clichés entre Mexique et États-Unis. Inspiré de la Lucha Libre, le duo questionne avec humour et énergie nos frontières visibles et invisibles. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
Borderless, circus and dance join forces to question borders and play with cultural clichés.
German :
Borderless, Zirkus und Tanz vereinen sich, um Grenzen zu hinterfragen und mit kulturellen Klischees zu spielen.
Italiano :
Borderless, circo e danza si uniscono per mettere in discussione i confini e giocare con i cliché culturali.
Espanol :
Borderless, circo y danza se unen para cuestionar las fronteras y jugar con los tópicos culturales.
L’événement Spectacle borderless Thann a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay