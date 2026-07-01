Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR Deux-Jumeaux

Informations pratiques

Deux-Jumeaux

Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR

Ancienne Abbaye Deux-Jumeaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR organisé par l’ADTLB.

Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR organisé par l’ADTLB.

Pour le concert d’Ouverture de la 13ème édition du Festival Les Embruns de Musique, l’Association ANIMA, en partenariat avec l’ADTLB, vous convie à un spectacle immersif a cappella Bouche Bée , donné par la Compagnie Répète Un Peu Pour Voir.

Ce spectacle immersif et participatif est né de l’envie de vivre une rencontre avec le public, une complicité nourrie par la proximité, le partage d’un même espace, les échanges de regards et les invitations à participer, au gré de chacun et chacune.

La compagnie Répète Un Peu Pour Voir explore les liens entre polyphonie a cappella et mouvement, développe l’envie de créer avec uniquement ce que nous avons à disposition immédiatement le corps et la voix.

Tous les spectacles reposent sur le mélange des répertoires de toutes les cultures où Jean-Sébastien Bach rencontre les Jackson Five, Anne Sylvestre répond à Steve Reich, Astor Piazzola dialogue avec Clara Ysé…

Il s’agit de permettre au public de naviguer entre découvertes et airs familiers, quelles que soient ses habitudes d’écoute !

Lauréat 2017 du Tremplin chefs de chœur de la Philharmonie de Paris, la compagnie Répète Un Peu Pour Voir est reconnue par le jury comme ayant une vision fascinante et singulière de l’art choral qui montre une voie nouvelle et enthousiasmante . .

Ancienne Abbaye Deux-Jumeaux 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR

The show “Bouche Bée” by the REPETE UN PEU POUR VOIR theatre company, organised by the ADTLB.

L’événement Spectacle Bouche Bée par la Compagnie REPETE UN PEU POUR VOIR Deux-Jumeaux a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Isigny-Omaha