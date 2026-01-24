Spectacle Bouches décousues par la cie Croisillon & cie

le bourg Espeyrac Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Conte, chant, poésie dès 10 ans

Proposé par le service culture de la CC Comtal Lot Truyère .

le bourg Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90

English :

Storytelling, singing, poetry from age 10

L’événement Spectacle Bouches décousues par la cie Croisillon & cie Espeyrac a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)