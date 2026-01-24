Spectacle Bouches décousues par la cie Croisillon & cie Espeyrac
Spectacle Bouches décousues par la cie Croisillon & cie
le bourg Espeyrac Aveyron
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-07
Conte, chant, poésie dès 10 ans
Proposé par le service culture de la CC Comtal Lot Truyère .
le bourg Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie
English :
Storytelling, singing, poetry from age 10
