Spectacle Boucle rousse & co Graines de mômes MJC Jules Berry Mouthiers-sur-Boëme

Spectacle Boucle rousse & co Graines de mômes

MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

De part et d’autre de la rivière, les ours et les renards sont fâchés depuis longtemps, sauf Petit Ours et Boucle Rousse qui s’envoient des bisous depuis leur fenêtre.

MJC Jules Berry 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

On either side of the river, the bears and foxes have long been at loggerheads, except for Little Bear and Red Curly, who send each other kisses from their window.

