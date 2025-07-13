Spectacle Boudin Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Spectacle Boudin

Théâtre de l'Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Claire Dosso et Sandrine Juglair interrogent, à travers un spectacle accessible dès 6 ans, les normes éducatives et sociales qui façonnent nos comportements dès le plus jeune âge.

Dans ce nouveau spectacle jeune public, Claire Dosso et Sandrine Juglair viennent interroger les conventions sociales et le sacro-saint vivre-ensemble. La scène devient un terrain de jeu sur lequel elles remettent en question les apprentissages de l’enfance, de la bienséance à l’obéissance, en passant par les émotions, parfois étouffées, et le corps, souvent bridé.

Spectacle programmé dans le cadre du festival SPRING.

À partir de 6 ans Durée 45 min

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

