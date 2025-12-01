Spectacle Bougrr de Noël Compagnie Bon Gorille Vogelgrun

Spectacle Bougrr de Noël Compagnie Bon Gorille Vogelgrun samedi 13 décembre 2025.

Spectacle Bougrr de Noël Compagnie Bon Gorille

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Bougrr et Bigrr sont deux bougres, voleurs très particuliers, amateurs de belles mélodies et de mots jolis. Leur répertoire est composé de chansons spéciales, puisqu’elles ont été écrites avec des enfants elles sont plus précieuses que des diamants !

Elles abordent avec finesse des sujets actuels et intemporels. Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs à malices et les chantent avec humour, émotion et générosité.

Pour cette période de l’Avent, les deux bougres se mettent en mode Noël avec des mélodies pleines de magie et de folie ! Concert jeune public à partir de 5 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Bougrr de Noël Compagnie Bon Gorille Vogelgrun a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach