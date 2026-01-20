Spectacle Bouillabaisse et Figatelli L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle Bouillabaisse et Figatelli

Dimanche 15 février 2026 de 15h30 à 17h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Quand Patrick, un Marseillais à la cinquantaine rayonnante, débarque à Ajaccio pour un week-end de détente, il ne s’attend pas à tomber sur Julia, directrice d’un charmant hôtel…

Quand Patrick, un Marseillais à la cinquantaine rayonnante, débarque à Ajaccio pour un week-end de détente, il ne s’attend pas à tomber sur Julia, directrice d’un charmant hôtel…… Mais sacrément en galère.



Flairant en lui le parfait pigeon pour renflouer ses affaires, Julia sort le grand jeu visites guidées, charme corse et petites entourloupes bien ficelées. Mais entre escroqueries ensoleillées et soirées animées, l’arnaque va peu à peu céder la place à des sentiments plus sincères qu’ils ne l’auraient cru…



Une comédie de Jean Jaque et Philippe Romain Avec Stéphanie Montluçon et Serge Gubern .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Patrick, a Marseillais in his fifties, arrives in Ajaccio for a weekend of relaxation, he doesn’t expect to run into Julia, the manager of a charming hotel?

L’événement Spectacle Bouillabaisse et Figatelli Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence