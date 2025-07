Spectacle « Bouquet de contes » Villecomtal

Spectacle « Bouquet de contes » Villecomtal vendredi 1 août 2025.

Spectacle « Bouquet de contes »

17 route de Sénepjac Villecomtal Aveyron

Bouquet de contes Contes sur la nature pour petites et grandes oreilles par Dominique Vital !

Bouquet de contes par Dominique Vital (Compagnie ça fait des bulles).

participation libre et consciente. .

17 route de Sénepjac Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 61 42 campingterrerouge@gmail.com

English :

Bouquet de contes Nature stories for young and old by Dominique Vital!

German :

Bouquet de contes Naturmärchen für kleine und große Ohren von Dominique Vital!

Italiano :

Bouquet de contes Storie di natura per grandi e piccini di Dominique Vital!

Espanol :

Bouquet de contes ¡Cuentos de la naturaleza para grandes y pequeños por Dominique Vital!

