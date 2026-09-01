Informations pratiques

Breteil

Spectacle « Bourg-Aux-Bêtes »

2 Rue Joseph Berrée Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:30:00

fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Le mercredi 16 septembre de 17h30 à 18h30, la médiathèque La Cédille reçoit le spectacle de contes « Bourg-Aux-Bêtes » de Samuel Genin.

À Bourg-Aux-Bêtes, la vie suit son cours : Petite Truffe l’Ours Chocolatier cultive ses ingrédients avec soin dans les champs alentours, la famille Lapin répand ses chansons à travers le village, Georges le Hibou grognon surveille jalousement son puits, Renard et Junior rusent pour survivre, et la vieille Jument Teresa profite d’une retraite bien méritée. Mais quand un gigantesque incendie menace de réduire tout le village et sa campagne en cendre, chacun réalise qu’il est bien trop petit pour affronter la catastrophe seul… C’est seulement en se serrant les coudes, les pattes et les ailes que les habitants pourrons espérer sauver leur maison commune. Un récit mêlant humour, chansons collectives, frissons et poésie.

De 3 à 6 ans. Gratuit, réservation conseillée. .

2 Rue Joseph Berrée Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

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English :

L’événement Spectacle « Bourg-Aux-Bêtes » Breteil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – Montfort Communauté