Spectacle « Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir » C2 Torcy

Spectacle « Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir » C2 Torcy vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle « Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir »

C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Boxon(s) raconte avec drôlerie et justesse la tyrannie quotidienne que s’inflige l’humain moderne tant dans le domaine du travail que dans la sphère privée. Soumis aux injonctions de toutes parts, les personnages de cette pièce explosent, se soumettent ou détournent des situations que nous connaissons tous. Mais cette quête éperdue de liberté est âpre, alors autant rire en chemin !

La compagnie Théâtre de Bacchus, qui existe depuis plus de 15 ans à Givry, crée avec ses acteurs amateurs des pièces contemporaines drôles et percutantes. .

C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 38 68 78 elisefouratier@gmail.com

L’événement Spectacle « Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir » Torcy a été mis à jour le 2025-09-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II