Spectacle BPM Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré
Spectacle BPM Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré samedi 29 novembre 2025.
Spectacle BPM Drôle(s) de festival
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
BPM | Compagnie POC, proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival, en partenariat avec le Carré Amelot les JM France de Charente-Maritime.
.
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70
English : Show BPM Drôle(s) de festival
BPM | Compagnie POC, part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences, in partnership with Carré Amelot and JM France de Charente-Maritime.
German : Show BPM Drôle(s) de festival
BPM | Compagnie POC, angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival, in Partnerschaft mit dem Carré Amelot les JM France de Charente-Maritime.
Italiano :
BPM | Compagnie POC, nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival, in collaborazione con Carré Amelot e JM France de Charente-Maritime.
Espanol : Espectaculo BPM Drôle(s) de festival
BPM | Compagnie POC, en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival, en colaboración con Carré Amelot y JM France de Charente-Maritime.
L’événement Spectacle BPM Drôle(s) de festival Aytré a été mis à jour le 2025-10-02 par Nous La Rochelle