Spectacle BPM Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré

Spectacle BPM Drôle(s) de festival

Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

BPM | Compagnie POC, proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival, en partenariat avec le Carré Amelot les JM France de Charente-Maritime.

Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70

English : Show BPM Drôle(s) de festival

BPM | Compagnie POC, part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences, in partnership with Carré Amelot and JM France de Charente-Maritime.

German : Show BPM Drôle(s) de festival

BPM | Compagnie POC, angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival, in Partnerschaft mit dem Carré Amelot les JM France de Charente-Maritime.

Italiano :

BPM | Compagnie POC, nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival, in collaborazione con Carré Amelot e JM France de Charente-Maritime.

Espanol : Espectaculo BPM Drôle(s) de festival

BPM | Compagnie POC, en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival, en colaboración con Carré Amelot y JM France de Charente-Maritime.

