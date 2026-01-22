Spectacle Brahms Nouveau Chapitre

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Après Comedy Class Saison 1 sur Prime Video et un succès retentissant sur les réseaux…Monsieur Brahms revient avec une nouvelle version de son spectacle aussi drôle que touchante.

Entre rires , confidences et réflexions, il décide de sortir de sa zone de confort pour écrire un nouveau chapitre, plus vrai et plus libre que jamais.

Avec un regard neuf et audacieux, Monsieur Brahms vous invite à tourner la page avec lui , celle qu’on découvre quand on ose tout recommencer…Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Comedy Class Season 1 on Prime Video and a resounding success on the networks, Monsieur Brahms is back with a new version of his show that’s as funny as it is touching.

Between laughter, confidences and reflections, he decides to leave his comfort zone to write a new chapter, truer and freer than ever.

With a fresh, daring look, Monsieur Brahms invites you to turn the page with him, the one you discover when you dare to start all over again?

L’événement Spectacle Brahms Nouveau Chapitre Metz a été mis à jour le 2026-01-22 par AGENCE INSPIRE METZ