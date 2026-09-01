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AGENDA · Montluçon

Spectacle Branche et Brindille Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Fontbouillant · Montluçon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque de Fontbouillant
Adresse
4 rue du Général Émile Mairal
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Spectacle Branche et Brindille

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Allier et la Compagnie Imprévue.
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Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

In partnership with the Allier Departmental Library and the Compagnie Imprévue.

L’événement Spectacle Branche et Brindille Montluçon a été mis à jour le 2026-09-05 par Montluçon Tourisme

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