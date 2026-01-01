Spectacle Braquage au point relais Bouillé-Ménard Rue de Renaze Bouillé-Ménard

Spectacle Braquage au point relais Bouillé-Ménard

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-03-06 2026-03-07

Théâtre Compagnie bouilleenne présente Braquage au point relai , du 23 Janvier 2026 au 7 Février 2026

Quand on va chercher son colis au point-relais, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Des gens un peu tordus, ou pire, son mari avec sa maîtresse. Alors quand il faut patienter trop longtemps pour récupérer sa commande, c’est le début de la foire d’empoigne. Ajoutez à cela une braqueuse qui prend en otage tout ce joli monde et rien ne va plus !

Comédie.

Tout public.

Durée ~100 min

Réservation recommandée .

Rue de Renaze Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 04 45 30 50

English :

Théâtre Compagnie bouilleenne presents Braquage au point relai , from January 23, 2026 to February 7, 2026

