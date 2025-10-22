SPECTACLE BRASSENS AU FÉMININ Sète

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Si Brassens avait été une femme ?…Qu’aurait-il chanté?

Découvrez Les Püpchens à l’Audace !Si Brassens avait été une femme ?…Qu’aurait-il chanté? ses chansons Quand je pense à Fernande… je bande, aurait-il osé chanter Quand je pense à Fredouille, je mouille?… Une jolie fleur dans une peau de vache, aurait été Un petit canard dans une peau de connard?…Avec Coralie Arguel, à la réécriture au féminin, au chant et au ukulélé.Avec Brigitte Radal à la contrebasse.Découvrez ce duo explosifA partir de 16 ans. .

If Brassens had been a woman…what would he have sung?

Wenn Brassens eine Frau gewesen wäre? Was hätte er gesungen?

Se Brassens fosse stato una donna, cosa avrebbe cantato?

Si Brassens hubiera sido mujer, ¿qué habría cantado?

