SPECTACLE BRASSENS AU FÉMININ Sète
SPECTACLE BRASSENS AU FÉMININ Sète mercredi 22 octobre 2025.
SPECTACLE BRASSENS AU FÉMININ
27 avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Si Brassens avait été une femme ?…Qu’aurait-il chanté?
Découvrez Les Püpchens à l’Audace !Si Brassens avait été une femme ?…Qu’aurait-il chanté? ses chansons Quand je pense à Fernande… je bande, aurait-il osé chanter Quand je pense à Fredouille, je mouille?… Une jolie fleur dans une peau de vache, aurait été Un petit canard dans une peau de connard?…Avec Coralie Arguel, à la réécriture au féminin, au chant et au ukulélé.Avec Brigitte Radal à la contrebasse.Découvrez ce duo explosifA partir de 16 ans. .
27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
If Brassens had been a woman…what would he have sung?
German :
Wenn Brassens eine Frau gewesen wäre? Was hätte er gesungen?
Italiano :
Se Brassens fosse stato una donna, cosa avrebbe cantato?
Espanol :
Si Brassens hubiera sido mujer, ¿qué habría cantado?
L’événement SPECTACLE BRASSENS AU FÉMININ Sète a été mis à jour le 2025-10-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE