SPECTACLE BRASSENS Chauffailles samedi 18 octobre 2025.

32 avenue de la gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Un spectacle en chansons du répertoire Brassens, drôle ! Interprété par Joseph Pariaud et Thibaud Préciat.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux gars qui deviennent copains, et qui partent sur les routes jouer quelques notes, avec le père Brassens qui flotte juste au dessus d’eux, et qui les regarde peut-être avec un air interrogateur ? réprobateur ? bienveillant ? En fait, ce qui compte c’est l’amitié, les mélodies chaleureuses, l’harmonie généreuse et l’envie de partager.

Venez, on se sent si bien quand on joue et qu’on chante Brassens. .

32 avenue de la gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

