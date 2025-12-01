Spectacle Brassens et ses copains d’abord Pontarlier
Spectacle Brassens et ses copains d’abord
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
Organisé par Amnesty International Pontarlier.
Philippe CARLE, comédien, dit et chante Brassens dans un spectacle intitulé Brassens et ses copains d’abord ou le petit théâtre de Brassens . Il réunit pour un moment de théâtre et de chansons Brassens, Devos, Dimey, Barbara, Pierre Louki, Moustaki et bien d’autres.
Entrée gratuite. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 pontarlier@amnestyfrance.fr
