Livernon

Spectacle “BricabraK” à Livernon

Le Clan Destin, Mas de la Biscle Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !)

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !). Chaque représentation est unique.

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Le Clan Destin, Mas de la Biscle Livernon 46320 Lot Occitanie campag-art.musicausse@wanadoo.fr

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English :

An interactive improv cabaret based around a flea market: spectators choose objects that trigger a variety of improvisations (funny, dynamic, sometimes moving!)

L’événement Spectacle “BricabraK” à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac