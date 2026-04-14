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Spectacle “BricabraK” à Livernon Livernon

Spectacle “BricabraK” à Livernon Livernon

Spectacle “BricabraK” à Livernon Livernon samedi 2 mai 2026.

Adresse : Le Clan Destin, Mas de la Biscle

Ville : 46320 Livernon

Département : Lot

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Participation libre

Livernon

Spectacle “BricabraK” à Livernon

Le Clan Destin, Mas de la Biscle Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !)

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !). Chaque représentation est unique.

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Le Clan Destin, Mas de la Biscle Livernon 46320 Lot Occitanie   campag-art.musicausse@wanadoo.fr

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English :

An interactive improv cabaret based around a flea market: spectators choose objects that trigger a variety of improvisations (funny, dynamic, sometimes moving!)

L’événement Spectacle “BricabraK” à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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