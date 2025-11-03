Spectacle Brit Floyd Wish You Were Here Salle Hermione Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-03 20:00:00

fin : 2025-11-03 22:30:00

2025-11-03

Brit Floyd revient sur scène en 2025 avec leur production la plus grande et la plus spectaculaire à ce jour, célébrant le 50e anniversaire de l’album classique des Pink Floyd « Wish You Were Here ».

Un spectacle de laser et de lumière époustouflant, un écran circulaire emblématique, des structures gonflables et des éléments théâtraux.

Plus de deux heures et demie de morceaux classiques du magnifique catalogue d’albums de Pink Floyd, notamment Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, The Division Bell, Meddle et bien d’autres encore. .

Salle Hermione Rue Pierre de Coubertin

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

