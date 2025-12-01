Spectacle Bug Christmas La Roche Teloché

Spectacle Bug Christmas

Spectacle de Noël Bug Christmas , création originale de la Citadelle des Anges. Le samedi 13 décembre à 15h.

Bug Christmas

Aujourd’hui, le Père Noël est à la pointe de la très haute technologie.

Les grandes fabriques de jouets de Noël sont installées sur les planètes de l’univers, reliées par un cloud cosmique puissant et extraordinaire.

Chaque planète téléporte ainsi ses jouets pour remplir les hottes du Père Noël avant la grande distribution. Tout fonctionnait jusqu’ici avec une précision diabolique…

Mais voilà qu’un mal mystérieux envahit le cloud cosmique, stoppant toute communication entre les planètes et l’ensemble des grandes fabriques.

Pire encore toutes les lettres se sont éparpillées, provoquant un chaos monumental.

Noël Bug !!! Pourquoi cette machine harmonieuse s’est-elle déréglée si soudainement ?

Le Père Noël, prenant très au sérieux cette crise sans précédent, décide d’enquêter avec ses compagnons de voyage.

Dans les profondeurs d’une planète en dérive, on peut entendre glousser le Père Fouettard sur les réseaux encore existants… Heureuse coïncidence ou sombre machination ?

Un spectacle immersif

Création musicale en live

5 artistes sur scène

Décor en image et immersion permanente

Une comédie burlesque et fantastique, drôle et familiale

Ouverture des portes à 14h30. .

